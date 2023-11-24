Вночі росіяни запустили лише три дрони: Ігнат пояснив чому

Вночі проти 24 листопада російська окупаційна армія запустила по Україні лише три безпілотники Shahed. Втім, ця кількість не найменше. Іноді росіяни запускали навіть один дрон.

Деталі нічної атаки безпілотниками розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Цієї ночі російські БпЛА були націнені на Хмельницьку область. Дрони знищила протиповітряна оборона.

"Щоб не було спокійно, вони запускають, розуміючи, що Україна буде вночі в тривозі, будуть реагування, неспокій населення. Відповідно, Сили протиповітряної оборони теж будуть в бойовому режимі відпрацьовувати. Ворог вирішив не витрачати більше цього разу - всього три (дрони - Ред.) запустили", - розповів Ігнат.

За його словами, безпілотники летять фактично на межі українських областей. Таким чином дрони намагаються обходити вогневі позиції мобільних вогневих груп чи зенітних ракетних комплексів.

"Якщо навіть летить одна точка на радарі - це може бути не один "Шахед", а група, якщо летять купою. Знати точно, там один, два чи чотири (БпЛА - Ред.) немає можливості. Тому ми завжди повідомляємо, що летить група", - пояснив представник ПС.

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Росіяни запустили три"Shahed-136/131" та дві ракети Х-59 із південно-східного напрямку.

Під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Сили ППО спрацювали по російських безпілотниках.

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