Ночные взрывы в Хмельницкой области: в ОВА рассказали об атаке РФ

Информации о падении обломков БПЛА нет.

Ночью против 24 ноября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны сработали по российским беспилотникам.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По словам главы ОВА, силы ПВО работали в Хмельницком районе.

"По состоянию на данный момент информации о пострадавших, повреждении имущества или возгорании в результате падения обломков вражеских ударных БПЛА в местные службы не поступало", — подчеркнул Тюрин.

В Хмельнитчине сирены начали раздаваться в 00:32. Тревога продолжалась почти два часа – до 02:22. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для области.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Оккупанты применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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