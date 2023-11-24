Дональд Трамп похвастался своей дружбой с Путиным и Ким Чен Ыном (видео)

Экс-президенит США Дональд Трамп опубликовал агитационный видеоролик, в котором похвастался своей "дружбой" с Путиным и Ким Чен Ыном.

Об этом пишет "Обозреватель".

Так, 45 президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обнародовал видео, в котором похвастался своими связями с российским и северокорейским диктаторами. В видео он не забыл в негативном контексте упомянуть и о президенте Джо Байдене.

Агитационное видео сейчас распространяется соцсетями. Трамп демонстрирует в нем свои "исключительные достижения" во внешней политике и давит руки Путину и Ким Чен Ыну.

В качестве положительной иллюстрации он показал цены на горючее в страны по своей каденции. А в конце видео он добавил подборку комических моментов с нынешним главой Белого дома и добавил надпись: "Мы ушли от этого к этому".

Дональд Трамп похвастался своей дружбой с Путиным и Ким Чен Ином

Напомним, что Конгресс США может наконец-то одобрить пакет помощи для Украины в середине декабря.

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