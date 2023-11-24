Дональд Трамп похвастался своей дружбой с Путиным и Ким Чен Ыном (видео)

Агитационное видео сейчас распространяется соцсетями.
Экс-президенит США Дональд Трамп опубликовал агитационный видеоролик, в котором похвастался своей "дружбой" с Путиным и Ким Чен Ыном.
Об этом пишет "Обозреватель".
Так, 45 президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обнародовал видео, в котором похвастался своими связями с российским и северокорейским диктаторами. В видео он не забыл в негативном контексте упомянуть и о президенте Джо Байдене.
Агитационное видео сейчас распространяется соцсетями. Трамп демонстрирует в нем свои "исключительные достижения" во внешней политике и давит руки Путину и Ким Чен Ыну.
В качестве положительной иллюстрации он показал цены на горючее в страны по своей каденции. А в конце видео он добавил подборку комических моментов с нынешним главой Белого дома и добавил надпись: "Мы ушли от этого к этому".
Напомним, что Конгресс США может наконец-то одобрить пакет помощи для Украины в середине декабря.
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