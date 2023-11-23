Есть ли риск Третьей Мировой войны и какая позиция Китая: ответ политолога

Китай пытается не вмешиваться в международные конфликты, поэтому риск Третьей Мировой войны пока минимален.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" рассказал политолог-международник, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус.

"Они (Китай) не вовлекаются ни в российско-украинскую войну, ни на Ближний Восток, ни даже если в Кашмире завтра что-то загорится между Пакистаном и Индией, тем более по Тайваню. Китай однозначно на Тайвань войной не пойдет, потому что Китай имеет все возможности вернуть Тайвань так же, как они вернули Гонконг, тем более половина Тайваня сегодня поддерживает объединение с тем же Китаем", — отметил Рамиз Юнус.

Политолог также подчеркнул, что нужно быть сильными и независимыми от геополитических процессов.

"Это геополитическая игра... нужно быть равноудаленным, а чтобы быть равноудаленным — изнутри надо быть сильным... Консолидация общества, сильная армия, вера в военно-политическое руководство и, конечно же, замечательные союзники", — подчеркнул Рамиз Юнус.

Напомним, что если Запад не изменит отношения к стране-агрессорке Российской Федерации, то к оси зла Китай-Россия-Иран могут присоединиться некоторые страны Европы.

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