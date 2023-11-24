Тимур Мирошниченко с женой рассказали об операции приемного сына

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко вместе с женой, юристкой Инной рассказали, что сегодня, 24 ноября, их приемногму сыну Марселю делают операцию.

Так, утром в фотоблоге Инны появились кадры сына и мужа из детской киевской больницы. Без лишних комментариев жена Мирошниченко попросила, чтобы ее подписчики "держали кулачки за Марса". Она надеется, что все пройдет успешно.

"Этот день настал! Держите кулачки за Марса, чтобы операция прошла легко и быстро", – написала Инна.

Тимур Мирошниченко с названным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Впрочем, в палате супруги вместе с Марселем унывать не стали. Инна усадила его на плечи и стала развлекать перед операцией.

Также юрист показала палату, в которой они будут находиться перед и после операции. В предоперационной комнате уже играл Марсель.

К тому же жена Мирошниченко не стала скрывать волнения. Ее названный сын ничего не ел с вечера, поэтому ближе к операции капризничал. По словам Инны, она также временно отказалась от еды, чтобы поддержать его.

"Сначала все было спокойно. Потом не очень. Марсель последний раз ел и пил еще в семь вечера", – поделилась Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой и названным сыном

Вскоре Инна показала кадр, где сидела уже недалеко от операционного отделения. Она сообщила, что в настоящее время идет операция Марселя. Жена шоумена успокоила, что все идет по плану.

"У нас все ок. Я жду. Есть возможность поесть, пока Марсель на операции. Я не пила и не ела вместе с ним. И после операции тоже не буду", – написала в фотоблоге Инна.

Между тем успокаивать ее пришел муж. Тимур через окно на первом этаже передал жене пакет с едой в палату.

Инна Мирошниченко показала кадры из детской больницы и сообщила об операции названного сына

В то же время подробности хода операции супруги решили не разглашать. Почему именно мальчику понадобилось хирургическое вмешательство, неизвестно.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко делилась, что при рождении у их двухлетнего сына Марселя установили серьезный диагноз. Малыш родился с дефектом передней брюшной стенки. Поэтому его сразу после рождения прооперировали.

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