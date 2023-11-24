В Европе за неделю собрали 400 тысяч евро на современный вертолет для ГУР

Чехи и словаки за неделю собрали 400 тысяч евро на вертолет для украинских разведчиков.

Чешская инициатива "подарок для путина" объявила о сборе на закупку американского вертолета Black Hawk для воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. За первую неделю удалось собрать 400 тысяч евро.

Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что общая стоимость вертолета составляет около 4, 3 миллиона евро. Сейчас, по словам организаторов, вертолет уже осмотрели авиационные эксперты из Украины – он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задания. Как только будет собрана необходимая для приобретения сумма, Министерство обороны Чехии доставит Black Hawk украинским разведчикам.

В ГУР говорят, что в авиапарке разведки Украины уже есть один такой вертолет, который помогает выполнять боевые и специальные задачи, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых.

Ранее в рамках инициативы "подарок для путина" чехи уже задонатили на приобретение для Вооруженных сил Украины 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor, танк Т-72 и РСЗО RM-70 на общую стоимость в 2,3 млн долларов.

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