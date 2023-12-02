ISW викрили черговий фейк росіян про окупацію Мар'їнки

Росіяни, маючи чисельну перевагу, докладають титанічних зусиль, щоб його захопити.

Російські окупанти почали поширювати в Мережі заяви про те, що 150 Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку в Донецькій області.

В Інституті вивчення війни кажуть, що інформація не відповідає дійсності.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська просунулися далі в західну Мар’їнку (безпосередньо на захід від міста Донецьк).

В ISW зауважують, що дані геолокації вказують на те, що російські сили контролюють не менше 74% Мар’їнки.

Втім, навіть ті російські блогери, які вважають повідомлення про взяття Мар’їнки "передчасними", кажуть про 90-95%.

Раніше стало відомо, що російська війська стягнули резерви під Мар'їнку Донецької області, намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрати і відходять.

Читайте також: