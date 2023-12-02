На ЗАЕС стався повний блекаут – є загроза радіаційній безпеці

На Запорізькій АЕС у ніч проти 2 грудня відбувся повний блекаут. На атомній станціє є загроза радіаційній безпеці.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

А вже 02:31 під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ.

"У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в "Енергоатомі", найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані.

"Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", - пояснили у компанії.

Українські фахівці вранці 2 грудня поновили звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

"Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет біля ЗАЕС.

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