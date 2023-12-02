У розвідці оцінили ймовірність ударів РФ взимку

Нинішня зима буде важкою, як і минулорічна. Адже ракетні атаки Російської Федерації не припиняються. Під ударом перебуває цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал України.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони в інтервʼю Андрій Юсов "Радіо Байрактар".

"Нещодавно основними цілями була портова, зернова інфраструктура. Знову питання по енергетиці. Це війна. Так, нам потрібно більше протиповітряної, більше протиракетної оборони. Україна над цим працює", - наголосив представник розвідки.

За словами Юсова, підготовка до зими триває "на всіх щаблях".

"Розслаблятися точно не варто. Тобто павербанки, треба дістати й протерти генератори, зарядити. Все підготувати", - каже Юсов.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив тактику російських атак взимку. За його словами, Росія завдаватиме більше ударів за допомогою безпілотників, бо має приблизно вдвічі менше ракет, ніж було торік. Втім, невідома точна кількість ракет у ворога, бо Москва не афішує свої запаси.

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