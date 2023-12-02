Контрнаступ ЗСУ: ексглава ЦРУ пояснив, чому не було прориву на фронті

Україна не змогла досягти того прориву, на який усі сподівалися під час контрнаступу, який почався влітку.

Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус, пише "Голос Америки".

"2023 рік став роком, коли всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якій зі сторін. Чому Україна опинилася в такій ситуації? … Ми бачили затримки з наданням їм (військової техніки), наші танки лише нещодавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень щодо M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення щодо касетних боєприпасів, які могли бути дуже корисними, системи ракет більшого радіусу дії для реактивних систем залпового вогню, і врешті літаки сучасного зразка", - перелічив військовий причини, чому українцям не дався контрнаступ.

Петреус також вказав на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні.

"Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін, мабуть, вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за це потужне вторгнення до України, полягає в тому, що ми не зробили достатньо після окупації Криму. Ми вийшли з Афганістану, він це бачив, ми не мали стратегічного терпіння, і так далі. Ось чому, я думаю, що президент Байден неодноразово заявляє, що ми маємо допомогти Тайваню”, - додав він.

Ситуація навколо України є повчальним прикладом для Китаю, вважає Девід Петреус.

Раніше видання The Economist у своїй редакційній статті написало, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України зʼявилася ймовірність того, що Путін виграє цю війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ не досяг мети.

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