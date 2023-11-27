Біля ЗАЕС експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет - подробиці

Експерти МАГАТЕ зафіксували характерний звук запуску російських ракет з реактивної системи залпового вогню неподалік Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з ядерної енергії.

"Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, чули кілька ракет, які, як видається, були випущені з близької відстані від станції. Команда МАГАТЕ не бачила снаряди через хмарність, але характерний звук вказував на те, що вони були випущені з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) неподалік", - йдеться у повідомленні.

Генерального директора МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами .

Також у звіті розповідається про втрату станцією зв’язку з основною лінією електропередач за межами майданчика, що змусило її покладатися на резервну електроенергію для охолодження реактора.

Нагадаємо, Запорізька АЕС 26 листопада майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту – станція отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі.

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