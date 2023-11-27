Возле ЗАЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали запуск ракет — подробности

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали характерный звук запуска российских ракет из реактивной системы залпового огня недалеко от Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по ядерной энергии.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, слышали несколько ракет, которые, как сообщается, были выпущены с близкого расстояния от станции. Команда МАГАТЭ не видела снаряды из-за облачности, но характерный звук указывал на то, что они были выпущены из реактивной системы залпового огня ( РСЗО) неподалеку", — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная на линии фронта, продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами.

Также в отчете рассказывается о потере станцией связи с основной линией электропередач вне площадки, что заставило ее полагаться на резервную электроэнергию для охлаждения реактора.

Напомним, Запорожская АЭС 26 ноября почти целый день находилась на грани очередного блэкаута – станция получала внешнее питание от доступной единственной резервной линии электропередачи.

Читайте также: