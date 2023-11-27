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Возле ЗАЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали запуск ракет — подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Возле ЗАЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали запуск ракет — подробности

Оккупированная Запорожская АЭС / Фото: Getty Images

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали вероятные пуски российских ракет вблизи ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали характерный звук запуска российских ракет из реактивной системы залпового огня недалеко от Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по ядерной энергии.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, слышали несколько ракет, которые, как сообщается, были выпущены с близкого расстояния от станции. Команда МАГАТЭ не видела снаряды из-за облачности, но характерный звук указывал на то, что они были выпущены из реактивной системы залпового огня ( РСЗО) неподалеку", — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная на линии фронта, продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами.

Также в отчете рассказывается о потере станцией связи с основной линией электропередач вне площадки, что заставило ее полагаться на резервную электроэнергию для охлаждения реактора.

Напомним, Запорожская АЭС 26 ноября почти целый день находилась на грани очередного блэкаута – станция получала внешнее питание от доступной единственной резервной линии электропередачи.

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