Когда первые F-16 могут появиться на поле боя: мнение эксперта

Эта техника очень нужна нашим бойцам для продвижения на фронте и защиты украинского неба.

Западные партнеры должны предоставить Силам обороны истребители F-16. Первые самолеты могут появиться на фронте в конце первого квартала 2024 года.

Об этом сказал эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

Есть определенные ограничения

По словам эксперта, F-16 действительно может создать преимущество на поле боя. Но есть большая зависимость от того, какие истребители мы получим. Это могут быть либо самолеты с ограниченными возможностями, либо более современные. Есть определенные ограничения, связанные с обучением наших лётчиков. Было сообщение, что первые F-16 могут появиться в Украине уже к концу этого года, то есть в ближайшее время.

Однако следует учитывать, что появление F-16 в Украине и непосредственно на поле боя – не одинаковые процессы. Поэтому даты поступления также могут отличаться.

"Я не считаю, что они могут быть сразу брошены на выполнение тех или иных задач. Будут прорабатываться разные вопросы эксплуатации самолетов на территории Украины", – говорит Рябых.

Скорее всего, предполагает он, что первые F-16 появятся на фронте в конце первого квартала 2024 года. Тогда завершаются сроки подготовки пилотов и техники.

"Это может совпасть с началом весенне-летней кампании 2024 года", – отметил Рябых.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление о предоставлении Украине F-16.

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