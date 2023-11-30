Коли перші F-16 можуть з'явитися на полі бою: думка експерта

Ця техніка вкрай потрібна нашим бійцям для просування на фронті й захисту українського неба.

Західні партнери мають надати Силам оборони винищувачі F-16. Перші літаки можуть з'являться на фронті в кінці першого кварталу 2024 року.

Про це сказав експерт Defense Express Валерій Рябих в ефірі "Еспресо".

Є певні обмеження

За словами експерта, F-16 дійсно можуть створити перевагу на полі бою. Але є велика залежність від того, які саме винищувачі ми отримаємо. Це можуть бути або літаки з обмеженими можливостями, або більш сучасні. Є певні обмеження, пов'язані з навчанням наших льотчиків. Було повідомлення, що перші F-16 можуть з'явитися в Україні вже до кінця цього року, тобто найближчим часом.

Проте слід зважати на те, що поява F-16 в Україні й безпосередньо на полі бою – не однакові процеси. Тож дати надходження також можуть відрізнятися.

"Я не вважаю, що вони можуть бути одразу кинуті на виконання тих чи інших завдань. Будуть опрацьовуватися різні питання експлуатації літаків на території України", – каже Рябих.

Найімовірніше, припускає він, що перші F-16 з'являться на фронті наприкінці першого кварталу 2024 року. Тоді завершуються терміни підготовки пілотів і техніки.

"Це може збігтися з початком весняно-літньої кампанії 2024 року", – зауважив Рябих.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву щодо надання Україні F-16.

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