Відомий російський репер потрапив у страшну ДТП в Санкт-Петербурзі

Російський репер-путініст Василь Вакуленко, відомий як Баста, потрапив у серйозну аварію у Санкт-Петербурзі.

Минулого вечора артист давав концерт у Пітері. Аварія сталася на виїзді з "Газпром-Арени", де відбувся захід. Чорний автомобіль Вакуленка Maybach на Південній Дорозі зіштовхнувся з іншим авто Kia.

Транспортний засіб Вакуленка занесло у кучугур. Під час ДТП ніхто не постраждав. Після інциденту Баста покинув місце події, і згодом поїхав на іншому авто.

Російський репер Баста потрапив в ДТП

Зазначимо, що репер Баста, який має українське коріння і який не раз збирав аншлаги в Україні, мовчить про повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. Від 2014 року артист двічі виступав в анексованому Криму та брав участь у концерті "воссоєдінєнія" у Москві.

Зауважимо, що в січні 2018 року артист-українофоб потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Але згодом йому був дозволений в'їзд до України.

У травні 2021-го Баста приїздив до Києва, де в одному з ресторанів стався інцидент між українцем та охороною артиста. Сек'юріті накинулися на українця через його фразу про Крим. Так, чоловік нагадав Басті, який виступав в окупованому Криму, що це українська територія. Після цього охорона закрила двері приміщення і не впустила українця всередину.

Тим не менш, на початку лютого 2022 року у Басти був запланований концерт в Одесі. Та українським активістам вдалося його зірвати.

На початку 2023 року Вакуленко потрапив під санкції, які наклав президент України Володимир Зеленський. Під санкції також підпали119 осіб, які зрадили Україну і активно підтримують повномасштабне вторгнення РФ.

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