Украина получила очередной пакет военной помощи от Литвы

ВСУ получат несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатометов.

Вооруженные силы Литвы передали украинским коллегам очередную партию военной помощи по противостоянию российским агрессорам.

Об этом информирует литовский вещатель LRT со ссылкой на Минобороны Литвы.

В сообщении указывается, что вооруженные силы Украины получат несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также около тысячи раскладных кроватей.

"Мы слышим срочные просьбы Украины и продолжаем оказывать помощь в соответствии с заявленными потребностями. Мы активно призываем наших союзников делать то же самое", — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме того, Литва в рамках помощи обучает украинских военнослужащих, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию, консультации экспертов и выделяет средства в международные фонды для Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия передала новый пакет помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, сколько европейцев поддерживают продление финансовой и военной помощи Украине.

Читайте также: