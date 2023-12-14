Президент Литвы: "Украина воюет сегодня, а не завтра"

Президент Литвы Гитанас Науседа намекнул на сложную ситуацию на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе из-за венгерского премьера Виктора Орбана, который не прислушается к аргументам.

На саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе (который может затянуться еще и на субботу, 16 декабря, из-за позиции Орбана – ред.) есть исторический шанс принять важное решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

Об этом перед началом двухдневного саммита саммита ЕС заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает корреспондент ТСН.ua.

"Это в наших руках. Мы можем принять это решение, но и можем все потерять. Думаю, народ Украины и Молдовы заслуживает этого, потому что они приложили очень много усилий, чтобы выполнить рекомендации ЕК. Они заслуживают положительного решения. Когда и как мы сможем принять эти положительные решения? Увидим сегодня", — заявил президент Литвы.

Уже известно, что Венгрия будет блокировать это решение саммита ЕС по открытию для Украины и Молдовы официальных переговоров по вступлению в блок.

Как уже ранее сообщал ТСН.ua, об этом также перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе уже заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

"Я не хочу говорить об Орбане. Я очень надеюсь, что в течение наших дискуссий мы найдем аргументы. Но если какие-то люди не прислушаются к аргументам, тогда ситуация становится очень сложной. Мой тезис в следующем: если мы будем отравлять или злоупотреблять принципом единодушия, появляется больше и больше голосов о том, почему мы (в ЕС – ред.) до сих пор принимаем решения на базе консенсуса. Для такой страны, как Венгрия, очень важно сохранить этот принцип единодушия. Но мы также не можем им злоупотреблять", – добавил Науседа.

Что касается пакета на 50 млрд евро помощи для Украины (решения по одобрению этого пакета на 2024-2027 годы, который должен пойти на восстановление, реконструкцию и модернизацию нашей страны, также должны принять на этом саммите ЕС – ред.), по словам президента Литвы, лидеры ЕС найдут соответствующую формулу, которая позволит принять это решение.

"Мы найдем формулу. Потому что 50 млрд евро — это сегодняшний вопрос. Мы не имеем права откладывать это решение, потому что Украина не воюет завтра. Украина воюет сегодня. И, конечно, это имеет существенное влияние на экономику. Поэтому, нужно финансовые вливания, чтобы поддержать страну. Надеюсь, мы найдем мощную политическую волю. Это вопрос номер один", — добавил он.

На вопрос журналистов, связан ли этот пакет на 50 млрд евро для Украины, который Орбан также угрожал заблокировать, с размороженными ЕК для Венгрии 10 млрд евро из европейских фондов, президент Литвы ответил: "Это не базар. Это разные треки. Мы не должны продавать принципы за деньги".

Напомним, что накануне этого двухдневного саммита ЕС в Брюсселе Еврокомиссия и лично президент ЕК Урсула фон дер Ляйен разблокировали для Венгрии 10 млрд евро европейских фондов, замороженных из-за проблем с верховенством права в стране, свободой слова и коррупции.

Многие в ЕС критикуют ЕК и лично фон дер Ляйен за эту уступку Орбану, который продолжает говорить, что не поддерживает вступление Украины в ЕС, настаивая на подписании сначала соглашения о стратегическом партнерстве, а к вопросу членства вернуться через 5-7 лет.

Ранее стало известно, что Виктор Орбан, прибыв на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, заявил, что деньги для помощи Украине (она включает как финансовую, так и вооруженную помощь – ред.) на краткосрочную перспективу уже в бюджете ЕС.

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