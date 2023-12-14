Президент Литви: "Україна воює сьогодні, а не завтра"

Президент Литви Гітанас Науседа натякнув на складну ситуацію на саміті ЄС 14-15 грудня в Брюсселі через угорського премʼєра Віктора Орбана, який не дослухається до аргументів.

На саміті ЄС 14-15 грудня в Брюсселі (який може затягнутися ще й на суботу, 16 грудня, через позицію Орбана - ред.) є історичний шанс ухвалити важливе рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою.

Про це перед початком дводенного саміту саміту ЄС заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає кореспондентка ТСН.ua.

"Це в наших руках. Ми можемо ухвалити це рішення, але й можемо все змарнувати. Думаю, народ України та Молдови заслуговує на це, бо вони вклали дуже багато зусиль, щоб виконати рекомендації ЄК. Вони заслуговують на позитивне рішення. Коли та як ми зможемо ухвалити ці позитивні рішення? Побачимо сьогодні", - заявив президент Литви.

Вже відомо, що Угорщина блокуватиме це рішення саміту ЄС щодо відкриття для України та Молдови офіційних переговорів про вступ до блоку.

Як вже раніше повідомляв ТСН.ua, про це також перед початком дводенного саміту ЄС в Брюсселі вже заявив угорський премʼєр Віктор Орбан.

"Я не хочу говорити про Орбана. Я дуже сподіваюся, що впродовж наших дискусій ми знайдемо аргументи. Але, якщо якісь люди не дослухаються до аргументів, тоді ситуація стає дуже складною. Моя теза в наступному: якщо ми будемо отруювати або зловживати принципом одностайності, зʼявлятиметься більше й більше голосів про те, чому ми (в ЄС - ред.) досі ухвалюємо рішення на базі консенсусу. Для такої країни, як Угорщина, дуже важливо зберегти цей принцип одностайності. Але ми також не можемо їм зловживати. Тож, побачимо", - додав Науседа.

Щодо пакету на 50 млрд євро допомоги для України (рішення щодо схвалення цього пакету на 2024-2027 роки, який має піти на відновлення, реконструкцію та модернізацію нашої країни, також мають ухвалити на цьому саміті ЄС – ред.), за словами президента Литви, лідери ЄС знайдуть відповідну формулу, яка дозволить ухвалити це рішення.

"Ми знайдемо формулу. Бо 50 млрд євро - це питання сьогодення. Ми не маємо права відкладати це рішення, бо Україна не воює завтра. Україна воює сьогодні. І, звичайно, це має суттєвий вплив на економіку. Тому, треба фінансові вливання, щоб підтримати країну. Сподіваюся, ми знайдемо потужну політичну волю. Це питання номер один", - додав він.

На запитання журналістів, чи повʼязаний цей пакет на 50 млрд євро для України, який Орбан також погрожував заблокувати, з розмороженими ЄК для Угорщини 10 млрд євро з європейських фондів, президент Литви відповів: "Це не базар. Це різні треки. Ми не повинні продавати принципи за гроші".

Нагадаємо, що напередодні цього дводенного саміту ЄС в Брюсселі Єврокомісія й особисто президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн розблокували для Угорщини 10 млрд євро європейських фондів, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні, свободою слова та корупцію.

Багато хто в ЄС критикує ЄК й особисто фон дер Ляєн за цю поступку Орбану, який продовжує казати, що не підтримує вступ України до ЄС, наполягаючи на підписанні спершу угоди про стратегічне партнерство, а до питання членства повернутися за 5-7 років.

Раніше стало відомо, що Віктор Орбан, прибувши на дводенний саміт ЄС у Брюсселі, заявив, що гроші для допомоги Україні (вона включає як фінансову, так і збройну допомогу - ред.) на короткострокову перспективу вже в бюджеті ЄС.

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