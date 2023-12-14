ДБР провело обшуки в ексвійськкома Одеси в Іспанії: що знайшли

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

В ексвійськкома Одеси ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в його іспанській нерухомості. В результаті проти нього порушили кримінальну справу.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Зазначається, що проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення.

За даними слідства, крім іншого, він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

"Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

У військома в ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

"Державне бюро розслідувань висловлює подяку працівникам Національної поліції та Генеральної прокуратури Королівства Іспанія за оперативне виконання завдань у межах міжнародного співробітництва та співпрацю у сфері боротьби з корупцією та іншими злочинами", - вказано у повідомленні.

Бюро вдалося зібрати величезнй власний масив доказової бази.

За матеріалами розслідування ДБР, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Також нагадаємо, що ексмеру Одеси Олексію Костусєву слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід. Його звинуватили у справі про незаконне заволодіння майном і доходом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса".

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