НАБУ оголостило у розшук ексмера Одеси: у чому підозрюють Олексія Костусєва

Мовиться про справу аеропорту "Одеса".
У розшук оголосили колишнього голову Одеси Олексія Костусєва. Йому інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
Про це повідомляє НАБУ.
"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52023000000000172 від 13.04.2023, Костусєва Олексія Олексійовича, 29.06.1954 року народження, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України", – зазначається у повідомленні.
У чому підозрюють фігуранта
Костусєв є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса". За даними слідства, група зловмисників у 2011 році реалізувала схему, за якою аеропорт перейшов у спільну власність міста та приватних інвесторів. Однак місто втратило контроль над ним, і, звісно, не отримувало прибутку.
Аеропорт оцінили у 2,5 мільярди гривень. У справі фігурують:
- колишній мер Одеси Олексій Костусєв;
- заступник міського голови;
- керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю;
- бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович.
Раніше Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Його підозрюють у розтраті майже 1,5 млрд грн.
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