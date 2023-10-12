Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

НАБУ оголостило у розшук ексмера Одеси: у чому підозрюють Олексія Костусєва

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
411
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
НАБУ оголостило у розшук ексмера Одеси: у чому підозрюють Олексія Костусєва

Олексій Костусєв

Мовиться про справу аеропорту "Одеса".

У розшук оголосили колишнього голову Одеси Олексія Костусєва. Йому інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52023000000000172 від 13.04.2023, Костусєва Олексія Олексійовича, 29.06.1954 року народження, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України", – зазначається у повідомленні.

У чому підозрюють фігуранта

Костусєв є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса". За даними слідства, група зловмисників у 2011 році реалізувала схему, за якою аеропорт перейшов у спільну власність міста та приватних інвесторів. Однак місто втратило контроль над ним, і, звісно, не отримувало прибутку.

Аеропорт оцінили у 2,5 мільярди гривень. У справі фігурують:

  • колишній мер Одеси Олексій Костусєв;
  • заступник міського голови;
  • керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю;
  • бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович.
"Схема" заволодіння аеропортом "Одеса" / Фото: НАБУ

Раніше Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Його підозрюють у розтраті майже 1,5 млрд грн.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
411
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація