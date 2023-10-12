Юрію Великому в образі Путіна дали по голові мікрофоном просто посеред знімань

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий показав залаштунки знімань сатирично-патріотичної комедії "Бункер", яка виходить щоп'ятниці на каналі ТЕТ.

Великий поділився коротким відео, де показав, як його гримують і перетворюють на російського диктатора Володимира Путіна. Далі Великий в образі Путіна йде на знімальний майданчик.

Коли ж актор увійшов у кадр і почав грати Путіна, один із членів команди впустив на голову Великого мікрофон, який був просто над артистом.

"Той випадок, коли тебе в цьому образі ненавидить навіть знімальна група", - підписав відео Великий.

Юрій Великий показав залаштунки знімань комедії "Бункер", де постав в образі Путіна

Шанувальники актора своєю чергою подякували йому за черговий кумедний ролик і попросили в такому вигляді не виходити на вулицю:

Юрію, не здумайте виходити на вулицю в такому вигляді, це погано скінчиться.

Мені сподобалося, що з образу він не вийшов навіть у непередбачуваній ситуації. Школа!

Юро, головне, щоб хто не знає, що це грим, не переплутали зі справжнім.

Нагадаємо, не так давно Юрій Великий насмішив пародією, в якій одночасно зіграв диктатора Володимира Путіна і главу Чечні Рамзана Кадирова. Великий показав зустріч "Путіна" й "Кадирова" після чуток про погане самопочуття та навіть смерть чеченця.

Читайте також: