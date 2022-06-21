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Місто втратило понад два мільйони гривень через недбалість чиновника мерії Одеси

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Місто втратило понад два мільйони гривень через недбалість чиновника мерії Одеси

Фото: УНІАН

В Одесі оголосили підозру чиновнику з Управління капітального будівництва міської ради.

Зазначається, що йдеться про неналежне виконання чиновником своїх посадових обов’язків. Службова недбалість з його сторони призвела до втрати містом понад двох мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області. 

За даними слідства, підрядник під час ремонту фасаду та покрівлі навчального закладу у Суворівському районі задокументував неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт. Своєю чергою, чиновник прийняв сфальсифіковані документи, не перевіривши їх.

Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків територіальна громада Одеси отримала матеріальний збиток на понад два мільйони гривень.

Урядовцю оголосили підозру за статтею "службова недбалість", а підряднику - "привласнення бюджетних коштів та службова підробка документів".

Як повідомлялося, агентурна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

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