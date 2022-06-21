На Одещині перекинувся мікроавтобус з людьми: є постраждалі

На Одещині перекинувся мікроавтобус з людьми: є постраждалі

В салоні автомобіля перебувало 13 пасажирів та водій.

В Одеській області близько сьомої ранку біля села Миколаївка-Новоросійська сталася аварія – перекинувся мікроавтобус з людьми. Внаслідок ДТП є постраждалі.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

За попередньою інформацією, під час руху у маршрутного таксі під керуванням 54–річного чоловіка лопнули два колеса, від чого транспортний засіб перекинувся на бік.

В салоні перебувало 13 пасажирів та водій. В результаті ДТП одна жінка отримала перелом ключиці та ребер, ще п’ять відбулися саднами.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Вінниччині водійка відправила на той світ двох пасажирок (фото).

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