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В Україні на 25% зросла смертність у ДТП: в чому причина

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В Україні на 25% зросла смертність у ДТП: в чому причина

Фото: Національна поліція Рівненської обласі

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україні значно зросла кількості загиблих людей внаслідок ДТП.

Кількість загиблих осіб в дорожньотранспортних пригодах збільшилась в Україні на 25%. 

Про це під час засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, кількість загиблих в ДТП осіб збільшилась в країні на чверть. Таке зростання Білошицький пов’язує зі знищенням унаслідок російської агресії дорожніх знаків.

"Адже за майже чотири місяці широкомасштабної агресії майже 24 тисячі кілометрів дорогій в Україні зазнали руйнації. Тому нагальним питанням на сьогодні є поновлення дорожніх знаків, передусім – знаків  про обмеження руху, зокрема і через встановлення блокпостів на дорогах країни", - йдеться у повідомленні.

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