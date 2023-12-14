Суд знову подовжив утримання під вартою нардепа Шуфрича

Він перебуватиме у слідчому ізоляторі ще два місяці.

Печерський районний суд Києва подовжив народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якому раніше оголосили підозру у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це "Суспільне" повідомив адвокат Олександр Тананакін.

Під вартою Шуфрич перебуватиме до 9 лютого. Однак захист вже готує апеляцію.

Нагадаємо, 15 вересня народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід - два місяці утримання в СІЗО без можливості внесення грошової застави.

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