Суд снова продлил содержание под стражей нардепа Шуфрича

Он будет находиться в СИЗО еще два месяца.

Печерский районный суд Киева продлил народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, которому ранее объявили подозрение в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом "Суспіільне" сообщил адвокат Александр Тананакин.

Под стражей Шуфрич будет находиться до 9 февраля. Однако защита уже готовит апелляцию.

Напомним, 15 сентября народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения — два месяца содержания в СИЗО без возможности внесения денежного залога.

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