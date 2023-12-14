ДБР провело обыски у экс-военкома Одессы в Испании: что нашли

Суд арестовал имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

В экс-военкома Одессы ДБР совместно с местной полицией провело обыск и в его испанской недвижимости. В результате против него возбудили уголовное дело.

Об этом пишет ДБР.

Отмечается, что против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения.

По данным следствия, помимо прочего он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

"В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м", — говорится в сообщении.

Кроме того, в феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

У войска в ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

"Государственное бюро расследований выражает благодарность работникам Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Королевства Испания за оперативное выполнение задач в рамках международного сотрудничества и сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией и другими преступлениями", — говорится в сообщении.

Бюро удалось собрать огромный собственный массив доказательной базы.

По материалам расследования ДБР суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Также напомним, что эксмеру Одессы Алексею Костусеву следователь судья ВАКС избрал меру пресечения. Его обвинили в деле о незаконном завладении имуществом и доходом КП "Международный аэропорт "Одесса".

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