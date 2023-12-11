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Суд заочно арестовал эксмера Одессы Костусева

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Суд заочно арестовал эксмера Одессы Костусева

Эксмер Одессы Костусев

В октябре НАБУ объявило в розыск Костусева.

Экс-меру Одессы Алексею Костусеву следственный судья ВАКС избрал меру пресечения. Его обвинили в деле о незаконном завладении имуществом и доходом КП "Международный аэропорт "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Подозреваемому судобрали содержании под стражей.

После его задержания и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос применения этого меры пресечения.

В октябре НАБУ объявило в розыск Костусева.

"НАБУ и САП еще в конце августа сообщили о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом аэропорта "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн", — говорится в сообщении.

Заметим, что кроме эксмера Одессы его бывший заместитель, бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович (ранее Александр Грановский из Одессы), а также директор Одесса аэропорт Девелопмент Алексей Кочанов. Кауфман и Борухович контролируют Одесса аэропорт Девелопмент, владеющий 75% международного аэропорта "Одесса".

Ранее мы сообщали, что в розыск объявили бывшего главу Одессы Алексея Костусева. Ему инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

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Дата публикации
Просмотры
301
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