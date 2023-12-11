Республиканец предлагает Украине "отдать РФ оккупированные территории"

Сенатор-республиканец Джей Ди Венс (штат Огайо) заявил, что США необходимо признать, что Украине, вероятно, придется "уступить некоторую территорию" России, чтобы прекратить боевые действия.

Об этом он сказал в эфире CNN.

Джей Ди Венс подчеркнул, что он выступает против предоставления дополнительной помощи Украине, потому что не верит, что страна когда-нибудь сможет побороть Россию.

Так, сенатор спросил, почему отправка миллиардной помощи Украине поможет ей на этом этапе войны против России, учитывая, что предыдущая помощь не помогла завершить войну.

"В интересах Америки принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, и мы должны закончить эту войну. Но когда я думаю о великой человеческой трагедии здесь, сотни тысяч невинных были убиты в этом конфликте. То, что в наших и в их интересах, — это остановить убийства", — сказал Венс.

Законодатели расходятся во мнениях по поводу запроса Белого дома на дополнительное финансирование, которое включает в себя дополнительную помощь Израилю и Украине. Многие республиканцы стали против предоставления дополнительной помощи Украине и потребовали включить усиленные меры безопасности на границе США.

Вэнс утверждает, что никто не верил, что Украина собирается выиграть войну, объяснив, что основное внимание должно быть уделено прекращению боевых действий и убийств.

"Но по украинскому вопросу, в частности, все знают, что это (война – ред.) всегда будет заканчиваться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, на самом деле никто в это не верил", — заявил Джей Ди Вэнс.

Напомним, республиканцы заблокировали пакет финансовой помощи Украине. Они готовы проголосовать за него, если демократы согласятся на усиление южной границы Америки.

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявили, что в настоящее время могут гарантировать оказание помощи Украине лишь в течение нескольких следующих недель, пока будут продолжаться переговоры с республиканцами по продолжению финансирования.

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