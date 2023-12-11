Республіканець пропонує Україні "віддати РФ окуповані території"

Сенатор-республіканець Джей Ді Венс (штат Огайо) заявив, що США необхідно визнати, що Україні, ймовірно, доведеться "поступитися деякою територією" Росії, щоб припинити бойові дії.

Про це він сказав в ефірі CNN.

Джей Ді Венс підкреслив, що він виступає проти надсилання додаткової допомоги Україні, тому що не вірить, що країна коли-небудь зможе побороти Росію.

Так, сенатор запитав, чому надсилання мільярдної допомоги Україні допоможе їй на цьому етапі війни проти Росії, враховуючи, що попередня допомога не допомогла завершити війну.

"В інтересах Америки прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, і ми повинні завершити цю війну. Але коли я думаю про велику людську трагедію тут, сотні тисяч невинних були вбиті в цьому конфлікті. Те, що в наших і в їхніх інтересах, — це зупинити вбивства", - сказав Венс.

Законодавці розходяться в думках з приводу запиту Білого дому на додаткове фінансування, яке включає додаткову допомогу Ізраїлю та Україні. Багато республіканців стали проти надсилання додаткової допомоги Україні та вимагали включити посилені заходи безпеки на кордоні США.

Венс стверджує, що ніхто не вірив, що Україна збирається виграти війну, пояснивши, що основна увага повинна бути приділена припиненню бойових дій та вбивств.

"Але щодо українського питання, зокрема, усі знають, що це (війна - ред.) завжди закінчуватиметься переговорами. Ідея про те, що Україна збирається відкинути Росію назад до кордону 1991 року, була абсурдною, насправді ніхто в це не вірив", - заявив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, республіканці заблокували пакет фінансової допомоги Україні. Вони готові проголосувати за нього за умови, якщо демократи погодяться на посилення південного кордону Америки.

В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявили, що наразі можуть гарантувати надання допомоги Україні лише протягом кількох наступних тижнів, поки триватимуть переговори з республіканцями стосовно продовження фінансування.

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