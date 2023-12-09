У Вашингтоні зробили гучну заяву щодо припинення підтримки України

Якщо Сполучені Штати Америки припинять підтримку України, то це приведе агресорку Росію на кордони НАТО.

Про це заявив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою (напад на одного члена НАТО, означає напад на весь Альянс -Ред.)", - заявив Кірбі.

За його словами, російський президент-диктатор Володимир Путін розраховував на такий розвиток подій зі початку війни. Диктатор не вірив у збереження єдності Заходу й НАТО та достатню силу США.

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"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, то повинні бачити Путіна таким, яким він є, повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні, — а вони не просять нас бути фізично присутніми, — допомога їм виграти війну дуже сильно відповідає інтересам нашої нацбезпеки та союзників у Європі", - наголосив представник Білого дому.

Як повідомлялося, Сенат США не підтримав допомогу Україні. Законопроект отримав лише 45 голосів з 60 необхідних. Проти проголосували 48 сенаторів.

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