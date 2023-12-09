Визволення Криму: Умєров заінтригував заявою

Україна готує на 2024 рік напрацювання, завдяки яким російські загарбники будуть змушені назавжди піти з тимчасово окупованого Криму.

Про це 9 грудня повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров в етері телемарафону.

Під час діалогу з журналістами було порушено питання про ситуацію в Чорному морі в контексті тих технологій, завдяки яким українські сили зможуть очистити акваторію від носіїв "Калібрів".

Міністр оборонного відомства заявив, що українці показали всьому світу свою здатність досягати успіху навіть у ситуації, коли у країни немає потужного флоту.

"Попри те, що в нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", — сказав міністр.

Нагадаємо:

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готується до нових наступальних операцій.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що у Росії точно вистачить грошей та сил, щоб продовжувати війну довгий час, але це буде залежати від відрізка фронту.

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