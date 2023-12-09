Військовий експерт оцінив можливість росіян вести війну довгий час

Росія може воювати довго на великому відрізку фронту, але лише коли стоїть у обороні.

У Росії точно вистачить грошей та сил, щоб продовжувати війну довгий час, але це буде залежати від відрізку фронту.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, інформує УНІАН.

Він зазначив, що у росіян є можливості тримати оборону на фронті, протяжність якого складає 1000 кілометрів.

"Вони однозначно мають сили воювати в довгу. Питання, на якому відрізку фронту – 100 км, 10 км, тисяча. Росіяни мають внутрішні можливості воювати на ділянці 1000 км. Знову ж таки, утримувати, а не наступати. Наступати вони можуть на ширині фронту від 10 до 100 км, не більше – те, що ми зараз спостерігаємо", - сказав він.

Світан зазначив, що наступальні операції росіян майже ніколи не виходили за межі 10 кілометрів.

"Таких операцій – 5-7, максимум десяток. У такому режимі вони можуть до нескінченності працювати, оскільки потік росіян у центрах комплектування не припиняється, то втрачати по тисячі росіян на добу для них абсолютно не велика проблема. На це вистачає грошей, тут є баланс. Розширитися десь, прискоритись – це може бути проблемою для росіян", - сказав експерт.

Крім того, за словами експерта, російський ВПК може виробляти до 7 тисяч снарядів на день, приблизно стільки, скілько загарбники використовують за день на фронті, плюс зброя від Північної Кореї та Ірану. Він заявив, що росіяни можуть так діяти нескінченно, тому необхідно збільшувати кількість знищення техніки та особового складу.

"Нам треба розширювати лінію фронту, переносити фронт на територію Росії, бо поки що фронт на нашій території, для росіян жодних проблем немає. Нам треба працювати з російськими тилами, Москвою, військовими об'єктами на глибину наших засобів поразок. Тоді у росіян будуть проблеми. Якщо у них почне горіти Москва, тоді дії військ РФ на нашій території не сильно впливатимуть на настрої всередині Росії, бо це вже будуть проблеми москвичів, а не тих росіян, які під контракт зайшли на наші території", - зазначив експерт.

Він пояснив, що таким чином можна тиснути на російську економіку та військове виробництво. Він нагадав, що Україна почала завдавати ударів безпілотниками по території РФ пів року тому, але потім кількість ударів значно знизилась, тоді як сама Росія поступово розширює географію дронових атак по Україні.

Він заявив, що російські безпілотник все частіше залітають на західну частину України, оскільки щільність української ППО недостатня.

"Нам треба значно збільшувати кількість зенітно-ракетних комплексів, щоб можна було говорити, що ми перекрили всю територію. Тому росіяни креативять, шукають шляхи проходу, атакують хвилями. Намагаються визначити алгоритм роботи наших ЗРК та знаходять ті напрямки, де можуть пройти російські ракети та "Шахеди" у тому числі. У нас немає іншого виходу, крім збільшення щільності ППО до певного моменту, а тут нам можуть допомогти тільки наші партнери. Варіантів інших немає", - зазначив Світан.

Нагадаємо, раніше командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще інтенсивніші наступи росіян.

Крім того, ми раніше інформували, що російська влада має намір провести мобілізацію після того, як Володимир Путін знову стане президентом Росії в березні 2024 року.