Чи можливий новий наступ окупантів: естонська розвідка оцінила сили РФ

Росія почала перегруповувати свої сили. Це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще інтенсивніші наступи окупантів.

Про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

"Ситуація в Україні стає напруженішою. Загальна інтенсивність боїв знову зросла порівняно з попереднім тижнем приблизно на чверть. Росія намагається повернути собі ініціативу на всіх лініях фронту, але, попри це, серйозних змін на лінії фронту не відбулося", - сказав Ківісельг.

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Полковник зазначив, що основний фокус російського наступу, як і раніше, спрямований на район Авдіївки, де йшли найбільш інтенсивні бої.

Крім того, за даними очільника естонької розвідки, Росія змінила свою наступальну тактику - від прямих атак піхоти вона перейшла до ударів на далекі дистанції, що істотно ускладнило перегрупування українських частин, а також створення та поліпшення оборонних позицій.

РФ може готуватися до нових наступів

"Посилення застосування вогню із закритих позицій можна помітити і на інших ділянках фронту. Росія чинить тиск і на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На північній стороні Бахмута і південному напрямку Мар'їнки Російська Федерація також домоглася незначних успіхів", - сказав Ківісельг.

Очільник військової розвідки Естонії також зазначив, що Росія почала перегрупування своїх збройних сил, а це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися інтенсивніші наступи.

Значні втрати в рядах окупантів

Ківіселг додав, що в жорстоких боях, які тривали протягом усього цього тижня, російські частини, за різними оцінками, втратили близько 10 тисяч пораненими і вбитими, що є досить значною цифрою.

Оборона України, як і раніше, не пробита

Говорячи про становище ЗСУ, полковник Ківісельг заявив, що оборона України, як і раніше, не пробита.

"Збройні сили України, як і раніше, утримують два плацдарми на річці Дніпро, як у населених пунктах Кринки, так і в Поймі. Це, своєю чергою, змусило Росію перекинути додаткові війська в цьому напрямку", - сказав він.

На його думку, низька або недостатня згуртованість російських сил завдала їм великої кількості втрат у нових районах бойових дій. Це означає, що частини, з якими вони не тренувалися разом, не знають району бойових дій, потрапляють на мінні поля і зазнають втрат як результат.

Нагадаємо, що під час одної повітряної атаки росіяни здатні запускати щонайбільше 100-120 ракет.

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