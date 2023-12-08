Якщо США не підтримають Україну, то Путін і Сі матимуть подарунок на Різдво - Кемерон 

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголошу, якщо Конгрес США не схвалить подальше допомогу Україні, то цьому зрадіють російський президент-диктатор Володимир Путін та його китайський лідер Сі Цзіньпін.

Про це з посиланням британського політика повідомляє видання Bloomberg.

"Якщо ці гроші не пройдуть, посміхатимуться лише дві людини: одна з них – Володимир Путін у Росії, інша – Сі Цзіньпін у Пекіні. Не знаю, як ви, але я не хочу дарувати жодному з цих двох різдвяний подарунок", - заявив Кемерон.

Британський міністр наголошує, якщо Вашингтон не підтримає допомогу, то це може негативно вплинути на підтримку європейських країн.

"Вплив цього голосування в Конгресі буде величезним, оскільки воно дасть можливість тим з нас, хто дійсно хоче підтримувати Україну наступного року, піти до усіх інших європейських країн і сказати: "Так, ви бачили, що США зробили, тепер нам усім потрібно приєднатися", - висловився він.

За словами Кемерона, виділені союзниками кошти "не були витрачені даремно", бо "знищили половину довоєнних активів Росії". Він зауважує, що варто бути єдиними щодо фінансової підтримки України, а також "зробити так, щоб програв Путін".

Як повідомлялося, Сенат США не підтримав допомогу Україні. Законопроект отримав лише 45 голосів з 60 необхідних. Проти проголосували 48 сенаторів.

Тим часом Reuters з посиланням на джерело пише, що президент Джо Байден готовий до компромісів з республіканцями щодо мігрантів, щоб ухвалити допомогу Україні. Білий дім і Конгрес США намагаються укласти угоду, в якій одночасно була б допомога Україні та додаткове фінансування для перешкоджання нелегальній міграції.

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