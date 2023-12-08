У світі вперше народився білий алігатор: який він має вигляд (відео)

Парк алігаторів у Флориді оголосив про вилуплення рідкісного білого алігатора.

Представники Gatorland Orlando поділилися у Facebook, що дитинча — перший задокументований суцільний білий алігатор відтоді, як близько 36 років тому в Луїзіані було виявлено гніздо лейцистичних алігаторів.

"Це надрідкісний випадок, він абсолютно незвичайний і перший у світі", - йдеться в повідомленні.

Представники парку заявили, що у світі досі вижили лише сім лейцистичних алігаторів, а троє мешкають у парку.

"Лейцизм – рідкісне генетичне захворювання у алігаторів. Це захворювання спричиняє біле забарвлення, але на шкірі у них часто є ділянки або плями нормального забарвлення. Без темнішої пігментації шкіри вони не можуть перебувати під прямим сонячним промінням протягом тривалого часу, тому що легко засмагають", — йдеться у повідомленні.

Лейцистичні алігатори відрізняються від алігаторів-альбіносів, які повністю позбавлені пігменту і мають рожеві очі замість яскраво-блакитних очей, як у їхніх лейцистичних побратимів.

За словами представника парку, дівчинку та її брата нормального кольору буде виставлено на загальний огляд на початку наступного року.

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