У світі вперше народився білий алігатор: який він має вигляд (відео)

Тварина неймовірно рідкісна.
Парк алігаторів у Флориді оголосив про вилуплення рідкісного білого алігатора.
Представники Gatorland Orlando поділилися у Facebook, що дитинча — перший задокументований суцільний білий алігатор відтоді, як близько 36 років тому в Луїзіані було виявлено гніздо лейцистичних алігаторів.
"Це надрідкісний випадок, він абсолютно незвичайний і перший у світі", - йдеться в повідомленні.
Представники парку заявили, що у світі досі вижили лише сім лейцистичних алігаторів, а троє мешкають у парку.
"Лейцизм – рідкісне генетичне захворювання у алігаторів. Це захворювання спричиняє біле забарвлення, але на шкірі у них часто є ділянки або плями нормального забарвлення. Без темнішої пігментації шкіри вони не можуть перебувати під прямим сонячним промінням протягом тривалого часу, тому що легко засмагають", — йдеться у повідомленні.
Лейцистичні алігатори відрізняються від алігаторів-альбіносів, які повністю позбавлені пігменту і мають рожеві очі замість яскраво-блакитних очей, як у їхніх лейцистичних побратимів.
За словами представника парку, дівчинку та її брата нормального кольору буде виставлено на загальний огляд на початку наступного року.
Нагадаємо, який має вигляд має найстаріша акваріумна риба і скільки їй років. Її вік довго залишався загадкою.
Читайте провідні новини дня: