В мире впервые родился белый аллигатор: как он выглядит (видео)

Парк аллигаторов во Флориде объявил о вылуплении редкого белого аллигатора.

Представители Gatorland Orlando поделились в Facebook, что детеныш — первый задокументированный сплошной белый аллигатор с тех пор, как около 36 лет назад в Луизиане было обнаружено гнездо лейцистических аллигаторов.

"Это сверхредкий случай, он абсолютно необычный и первый в мире", — говорится в сообщении.

Представители парка заявили, что в мире до сих пор выжили только семь лейцистических аллигаторов, а трое живут в парке.

"Лейцизм – редкое генетическое заболевание у аллигаторов. Это заболевание вызывает белую окраску, но на коже у них часто есть участки или пятна нормальной окраски. Без более темной пигментации кожи они не могут находиться под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени, потому что легко загорают", — говорится в сообщении.

Лейцистические аллигаторы отличаются от аллигаторов-альбиносов, которые полностью лишены пигмента и имеют розовые глаза вместо ярко-голубых глаз, как у их лейцистических собратьев.

По словам представителя парка, девочка и ее брат нормального цвета будут выставлены на всеобщее обозрение в начале следующего года.

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