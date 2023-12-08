"Москва-река все будет заливать кровью": Подоляк о ликвидации Кивы

После ликвидации 6 декабря одиозного экснардепа-изменника Ильи Кивы, в России таких эксцессов будет много, ведь нет предохранителей, они уже разрушены.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По его словам, Россия на сегодняшний день является крайне криминализированной страной.

"Также с войны возвращается много людей с криминальными наклонностями. Этот произвол будет только увеличиваться, и станет полноводной рекой — "москва-река", которая все будет сносить и все будет заливать кровью", — прогнозирует Подоляк.

Он добавляет, что сегодня и Служба безопасности Украины, и Главное управление разведки Украины гораздо эффективнее понимают все, что происходит в России. У них есть разветвленные агентские сети и умеют там работать. А российская контрразведка не столь существенно противодействует как раньше.



"Кроме того, не стоит преувеличивать значение Кивы. Он не был таким влиятельным человеком, не имел влияния на политику России. Он не имел никаких инсайдов из Украины. Кива участвовал в классических российских пропагандистских оскорбительных форматах на федеральных каналах – не больше", – прокомментировал он.

Ликвидация предателя Кивы: что известно

Вечером 6 декабря ликвидировали одиозного экснардепа-изменника Илью Киву. Его сожительница рассказала российским средствам массовой пропаганды, что его задвохсотили, пока тот скрывался в лесу. Хватило двух выстрелов.

После ликвидации экснардепа-изменника Ильи Кивы в Подмосковье в ГУР намекнули, какая судьба ждет других коллаборантов и военных преступников.

Кроме того, ликвидированный предатель Украины и бывший нардеп Илья Кива рассматривался на должность так называемого "губернатора" Херсонской области. Сейчас этот пост "занимает" коллаборант Сальдо.

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