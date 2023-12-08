Байден готовий до компромісів з республіканцями щодо мігрантів, щоб ухвалити допомогу Україні

Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на деякі поступки республіканцям У Сенаті щодо посилення фінансування безпеки південних кордонів, щоб Україна та Ізраїль отримали допомогу.

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Про це інформує Reuters з посиланням на джерело знайоме з обговореннями.

Білий дім і Конгрес США намагаються укласти угоду, в якій одночасно була б допомога Україні та додаткове фінансування для перешкоджання нелегальній міграції.

Представники Республіканської партії відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів, які незаконно потрапляють до Сполучених Штатів.

Це призвело до складних переговорів, однак 6 грудня Байден заявив, що він готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону.

Джерела видання повідомляють, що Білий дім підтримує підвищення стандартів для надання притулку мігрантам.

Крім того, у Байдена готові розглянути певну форму положення про "безпечну третю країну", яка буде відмовляти у наданні притулку мігрантам, які проходять через неї на шляху до Сполучених Штатів.

Речник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес сказав, що президент відкритий для цих і кількох інших компромісів.

Зазначимо, що Палата представників планує завершити роботу до 14 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данілов прокоментував провальне голосування Сенату за допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї.

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