Концерн Rheinmetall планує випускати в Україні танки Panther

Концерн вже ремонтує німецьку військову техніку в Україні.

Україна домовляється з партнерами про можливість налагодити виробництво західної техніки на свої території.

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Як пише видання The Wall Street Journal, наразі розглядається питання щодо запуску виробництва озброєння вже обговорюють з низкою компаній – зокрема, німецьким концерном Rheinmetall.

Представник концерну повідомив, що Rheinmetall вже ремонтує німецьку військову техніку в Україні.

"Компанія має намір найближчим часом почати збірку свого бронетранспортера Fox в Україні, відправивши його компоненти через кордон в тому, що вона охрестила "Лисицею в коробці". Надалі амбіціями Rheinmetall є виробництво нового танка Panther і засобів ППО в Україні", – йдеться в матеріалі.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що виробляти техніку в Україні буде дешевше, враховуючи більш низьку оплату для робочої сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини 200 тисяч артснарядів.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина хоче скоротити свої внески на закупівлю зброї для України.

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