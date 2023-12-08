Концерн Rheinmetall планирует выпускать в Украине танки Panther

Концерн уже ремонтирует германскую военную технику в Украине.

Украина договаривается с партнерами о возможности наладки производства западной техники на свои территории.

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Как пишет издание The Wall Street Journal, сейчас рассматривается вопрос о запуске производства вооружения уже обсуждается с рядом компаний – в частности, немецким концерном Rheinmetall.

Представитель концерна сообщил, что Rheinmetall уже ремонтирует германскую военную технику в Украине.

"Компания намерена в ближайшее время начать сборку своего бронетранспортера Fox в Украине, отправив его компоненты через границу в том, что она окрестила "Лисой в коробке". В дальнейшем амбициями Rheinmetall является производство нового танка Panther и средств ПВО в Украине", — говорится в материале .

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производить технику в Украине будет дешевле, учитывая более низкую оплату рабочей силы.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Германии 200 тысяч артснарядов.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Германия хочет сократить свои взносы на закупку оружия для Украины.

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