Бербок призвала создать над Украиной "зимний щит"

Министр призвала союзников равняться на Берлин.
Украинские союзники должны создать над Украиной "оборонный щит", чтобы обезопасить ее от атак оккупационной российской армии в зимний период.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет DW.
"Целью России снова является гражданская инфраструктура", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
По ее словам, российские атаки должны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды.
Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава немецкого внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.
Напомним, в Германии заявили об усилении военной помощи Украине. Берлин ужесточит военную поддержку Украины для защиты от российских агрессоров как на уровне Европейского союза, так и на уровне Североатлантического альянса.