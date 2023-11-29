Бербок призвала создать над Украиной "зимний щит"

Украинские союзники должны создать над Украиной "оборонный щит", чтобы обезопасить ее от атак оккупационной российской армии в зимний период.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет DW.

"Целью России снова является гражданская инфраструктура", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По ее словам, российские атаки должны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды.

Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава немецкого внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

Напомним, в Германии заявили об усилении военной помощи Украине. Берлин ужесточит военную поддержку Украины для защиты от российских агрессоров как на уровне Европейского союза, так и на уровне Североатлантического альянса.

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