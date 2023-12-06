Украина получит от Германии 200 тысяч артснарядов: Писториус озвучил срок

Украина в ближайшие месяцы получит от Германии тысячи боеприпасов.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Украина в ближайшие месяцы получит от Германии 200 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Об этом он сказал в интервью немецкому ZDF.

"Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", — подчеркнул Писториус.

Немецкий министр, говоря о цели Евросоюза поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов к весне, сказал:

"Эта цифра породила ожидания, которые, наконец, не оправдались. Для промышленности вооружений, которая берет свое начало еще с мирного времени, не просто выработать миллион".

При этом министр обороны обещает улучшение: "в ближайшие месяцы".

Напомним, Борис Писториус пообещал, что Германия увеличит производство оружия для Украины, однако назвал "но".

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