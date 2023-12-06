Курс валют на 7 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар подорожал.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 7 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 3 копейки и составляет 36,69 гривны, евро и злотый – потеряли в цене.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,69 (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,54 (-10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,11 (-5 коп.)
Ранее экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара 2024 года в Украине. Прежде всего, это будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.
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