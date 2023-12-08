Програють війну не військові – програють країни: Фірсов про одну з головних потреб ЗСУ

Військовий наголошує, що війна має знову стати справою всього суспільства, як це було в лютому-березні 2022 року.

Колишній нардеп, а зараз військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов закликав українців не падати духом від невдач на фронті, а навпаки – тверезо проаналізувати ситуацію і робити висновки.

Про це він написав у Facebook.

За словами екснардепа, Україна продовжує поступаємось ворогу майже у всьому: в живій силі, боєприпасах, дронах.

"Майже два роки війни в цьому плані до кардинального перелому не призвели. Росіяни вчаться на своїх помилках і крадуть наші технологічні рішення. Ми креативніше, але вони мають змогу масштабувати наші ідеї і брати чисельністю", – каже Фірсов.

Мотивація знижується

На думку військового, раніше українці вигравали на мотивації, "але після нереалізованих планів про каву у Криму, падає й вона".

"Це зрозуміло: люди не залізні, вони втомлюються і їм потрібна перспектива. Коли перспективою спочатку малюється Крим, а потім "втримати Авдіївку" – це демотивує", – визнає він.

Як вистояти

На думку Фірсова, Україна надто покладалась на партнерів, не реалізуючи свої можливості.

Звичайно, вже завтра Україна не побудує сама літаки, не сконструює аналоги "хаймарсів". У нас немає і не буде мільйона штурмовиків. Але виробити дронів у багато разів більше за ворога, і краще за нього застосувати - це реально", – каже екснардеп.

Фірсов вважає, що наразі одне із найоголовніших завдань суспільства – забезпечити армію 100 тис. дронів на місяць.

Єгор Фірсов / Фото: Facebook/Єгор Фірсов

"Вірити в ЗСУ вже мало, треба дієво допомогати їм. Чим більше дронів – тим більше врятованих життів наших військових, тим менше нових мобілізованих. Але ж це не тільки наша проблема! Вона стосується усіх. Програють війну не військові, – програють країни. Проблема, в організації. Ми досі барахтаємось у волонтерській допомозі. І ділимо 100 дронів на три бригади. А ворог в цей час ставить на потік все, що може нас вбивати", – каже військовий.

Він наголошує, що війна має знову стати справою всього суспільства, як це було в лютому-березні 2022 року, а не тільки ЗСУ.

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