"Системні проблеми": Сенцов про те, чому контрнаступ пішов не так, як очікувалося

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов розповів, чому контрнаступ пішов не так успішно, як планувалося.

Про це Сенцов сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Системні проблеми"

"Тут багато чого пішло не так. Тобто є системні проблеми. Це не така бровада, ой, ми там, там не пішли, ех, не вийшло. Ні, проблема системна. Системна, що, на жаль, наша армія досі не переродилася з маленької радянської армії в дійсно сучасну. Хай не НАТОвську, але хоча б таку просто модернову, ефективну армію.

Цього ще не відбулось – перш за все, в системі управління, в системі керування, планування, аналізу і так далі. В системі горизонтальних зв'язків, в системі обізнаності, загальновійськової координації, між бригадами", – сказав він.

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Військовий зауважив, що ЗСУ переважно працюють зі старою радянською зброєю та технікою, яких дуже мало і запаси яких майже закінчилося.

"БК теж закінчується. В НАТО нам дають не так багато. Не так, щоб ми перемогли, а так, щоб ми не програли. І всі це теж знають. Тобто, ресурсів мало. Не дуже ефективно вони використовуються", – розмірковує режисер.

Перегрів

"Плюс перегрів. Такий момент був, що ми думаємо, на зараз ми підемо, от ми під Харковом дали, там дали, там зараз ми точно дамо. Це дуже неправильно. Переоцінка себе, недооцінка противника, особливо в мінуванні, в інженерних спорудах. Усі скажуть, що росіяни дуже потужні в цьому. ...Хоч би там прогризлися ці 12 чи 15 км, вже не пам’ятаю. Але це не те, заради чого вся каша готувалася, розумієте. І тому ця проблема більш системна, ніж конкретна", – вважає Сенцов.

"90% людей ніколи не воювали"

На думку режисера, однією з проблем стало те, що у контрнаступ кидали переважно новостворнеі бригади, бійці яких переважно не мали військового досвіду.

"У нас була новостворена бригада – 90 % людей ніколи не воювали, і хоч вони в себе дуже сильно вірили, я вже маючи бойовий досвід, розумів, що половина буде неефективна в цьому.

Так статистика каже. Не всі готові воювати, не всі можуть воювати. Людей треба було обстрілювати. А багато бригад, які приймали участь у цьому контрнаступі, були новостворені. Не обстріляні бригади. І тому це був теж прорахунок, і про це також треба говорити. Тобто це дійсно, це є проблематика", – заявив Сенцов.

Раніше видання The Washington Post опублікувало статтю, що нібито США і Захід мали розбіжності з Україною щодо стратегії контрнаступу.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що очікуваного прориву не сталося, бо Захід занадто повільно надавав допомогу.

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