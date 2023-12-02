У Білому домі переконують, що хочуть дати більше Україні: що для цього потрібно

Сполучені Штати Америки прагнуть дати більше систем озброєнь, але для цього потрібно, щоби Конгрес нарешті ухвалив пакет з додатковим фінансуванням.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми послідовно надаємо Україні дійсно безпрецедентний рівень підтримки у сфері безпеки впродовж понад півтора року. І ми змогли забезпечити це з неймовірною швидкістю»,- зауважив представник Білого дому.

Кожний пакет, який надають США й інші країни, щоразу готується за результатами вичерпних консультацій з українськими військовими щодо їхніх потреб у контрнаступі.

Також Кірбі зазначив, що прагнення України отримати більше озброєнь є цілком виправданим.

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«Звісно, я не можу заперечувати оцінки президента Зеленського про те, що вони не досягли успіху, якого сподівалися досягти. Але я можу вас запевнити, що Сполучені Штати зробили все можливе не лише для того, щоби забезпечити системами безпеки, зброєю, інструментами, які їм потрібні», - підкреслив представник Білого дому.

Кірбі запевнив, що підтримка України триватиме допоки це буде можливо. Він нагадав, що наразі запаси США майже вичерпані і Конгрес Сполучених Штатів розглядає запит президента Байдена з новим пакетом допомоги Україні, без якого забезпечувати подальше постачання, потрібні українцям, буде вкрай складно.

У цьому контексті він наголосив, що Сполучені Штати також «прагнуть дати більше» Україні.

«Тому ми закликаємо Конгрес негайно вжити заходів щодо запиту про додаткове фінансування»,- наголосив представник адміністрації США.

Представник Білого дому також підкреслив, що тут йдеться не лише про підтримку України, «але також про те, щоби надіслати Володимиру Путіну рішучий меседж про те, що він не може діяти безкарно й нападати на чужу країну без наслідків для себе».

Нагадаємо, що у Білому домі переконують, щоб Конгрес не відділяв допомогу Україні.

Зауважимо, ТСН.ua докладно висвітлює все, що відбувається в Америці, яка є основним військовим і фінансовим донором України у війні проти Росії. І політична криза в Конгресі США, яка вперше в історії призвела до відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті через шантаж невеликої групи трампістів у лавах Республіканської партії, грає проти нас.

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