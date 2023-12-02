Кірбі відхрестився від американської допомоги під час зовнішніх операцій

США не надають офіційних коментарів щодо підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі (БАМ)

США підкреслюють, що не забезпечують українську сторону можливостями для проведення операцій на території РФ.

З відповідною заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Я не можу підтвердити цих повідомлень», - зазначив офіційний представник адміністрації США на прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ, що українські спецслужби провели успішні операції на БАМі.

Водночас він повторив послідовну позицію Вашингтона, озвучену раніше, що Сполучені Штати «не заохочують та не забезпечують можливостями атаки українських сил всередині Росії».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МАЛЮК дістався до Бурятії! Нова “Чорнобаївка” — тепер на Росії!

Читайте також: