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Кірбі відхрестився від американської допомоги під час зовнішніх операцій

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кірбі відхрестився від американської допомоги під час зовнішніх операцій

США не заохочують українські сили щодо дій всередині Росії / Фото: Pexels

США не надають офіційних коментарів щодо підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі (БАМ)

США підкреслюють, що не забезпечують українську сторону можливостями для проведення операцій на території РФ.

З відповідною заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Я не можу підтвердити цих повідомлень», - зазначив офіційний представник адміністрації США на прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ, що українські спецслужби провели успішні операції на БАМі.

Водночас він повторив послідовну позицію Вашингтона, озвучену раніше, що Сполучені Штати «не заохочують та не забезпечують можливостями атаки українських сил всередині Росії».

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