Освобождение Крыма: Умеров заинтриговал заявлением

Украина готовит на 2024 год наработки, благодаря которым российские захватчики будут вынуждены навсегда уйти из временно оккупированного Крыма.

Об этом 9 декабря сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

Во время диалога с журналистами был поднят вопрос о ситуации в Черном море в контексте тех технологий, благодаря которым украинские силы смогут очистить акваторию от носителей "Калибров".

Министр оборонного ведомства заявил, что украинцы показали всему миру свою способность добиваться успеха даже в ситуации, когда у страны нет мощного флота.

"Несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота, мы заставили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", — сказал министр.

Напомним:

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готовится к новым наступательным операциям.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что у России точно хватит денег и сил, чтобы продолжать войну долгое время, но это будет зависеть от отрезка фронта.

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