Украина готовится к новым наступательным операциям – Кулеба

Министр отметил, что войну замораживать нельзя, чтобы не дать Москве накопить силы для нового нашествия.

Вооруженный отпор со стороны украинских военных не дает возможности российским агрессорам проводить масштабную перегруппировку.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в публикации The Wall Street Journal.

Он отметил, что любая пауза в боевых действиях будет использована Россией для наращивания военно-потенциального потенциала, чтобы с новыми силами пойти в наступление на Украину.

"Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение", — отметил Кулеба.

Кроме того, дипломат отметил, что Украина готовит новые подразделения для возвращения наступательных и оборонных операции по всей линии фронта.

"Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции", – рассказал министр.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что у России точно хватит денег и сил, чтобы продолжать войну долгое время, но это будет зависеть от отрезка фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские власти намерены провести мобилизацию после того, как Владимир Путин снова станет президентом России в марте 2024 года.

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